«المنتدى الاقتصادي»: مرونة الإمارات بوجه «كورونا» استثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بالتدابير التي اتخذتها الإمارات لمواجهة وباء كورونا المستجد، وتبعاته على الاقتصاد. وقال ميرك دوشيك مدير المنتدى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريحات ل«الخليج»، إن الأولوية المركزية لدولة الإمارات تمثلت في ضمان سلامة مواطنيها، والمقيمين على أرضها، فقد أظهرت حكومة الإمارات مستويات عالية من العزم، ومرونة استثنائية في ما يتعلّق باتخاذ قرارات سريعة للتصدي لانتشار فيروس كوفيد 19، مع إبقاء الخدمات الحكومية متاحة للجميع.

Advertisements

وكان المنتدى قام مع بدء انتشار فيروس كوفيد 19، الذي تسبب بتعطيل الحياة وسبل العيش والمجتمعات والشركات على مستوى العالم، بإنشاء مجموعة عمل إقليمية للعمل على تشجيع وتطوير حوار مستمر على أعلى المستويات بين كبار صناع القرار في الحكومة، وممثلي قطاع الأعمال، والمجتمع المدني، للتأكد من تنسيق استجابة استراتيجية للأزمة التي تمر بها دول المنطقة. وفي هذا الإطار، نظّمت مجموعة العمل الخاصة هذه أول اجتماعاتها الدورية للقادة، والذي نُظّم عن بعد، يوم 22 أبريل/‏‏نيسان 2020، لمناقشة التدابير والإجراءات الاحترازية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وترأس محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الوفد الإماراتي المشارك الذي ضم عدداً من الوزراء. وناقش المشاركون استجابة حكومة الإمارات لأزمة فيروس كوفيد 19 بشكل عام، وبالأخص على استجابتها في قطاعات الاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي، كما اقترح عدد من الوزراء المشاركون في الاجتماع خلق تعاون وفعاليات متعددة، ومتكررة مع القطاع الخاص من أجل تحسين الجهود المشتركة في الاستجابة للأزمة.