شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج مزدوج للسندات السيادية في أبوظبي ولندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة، وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.
وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق عام 2025 وملياري دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق عام 2030، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875% تستحق عام 2050.
وكانت عملية طرح السندات حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار؛ أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد. يشار إلى أن أبوظبي نجحت في سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار. (وام)
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