غرفة أبوظبي تدشن موقعها علـــى «تــم» بحلــــة جـديــدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» حسب أعلى المعايير العالمية بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة نحو توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتوفير تجربة متعاملين متميزة ومتكاملة في إمارة أبوظبي.

ويأتي إطلاق الموقع الجديد في سياق الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، حيث يقدم موقع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد الخدمات والدعم لقطاع الأعمال من خلال توفير الخدمات الإلكترونية التي تتضمن إصدار العضويات، شهادات المنشأ، التصديقات إلكترونياً، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات غرفة أبوظبي لتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

Advertisements

وثمن محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهود حكومة أبوظبي للارتقاء بمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك من خلال توحيد وتكاتف الجهود بما يعزز التكامل الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأوضح المهيري أن من شأن هذه المنظومة توفير الخدمات للجمهور أينما كانوا، مما يسهل عليهم الإجراءات ويوفر الوقت أيضاً، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي حريصة على مواكبة أحدث الطرق والأساليب في التواصل مع الجمهور لمواكبة التطور التقني وتقديم خدمات نوعية مميزة حرصاً على جودة وسرعة الأعمال.

وقال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة: يأتي التعاون في إطلاق الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على منصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» التي تستكمل جهود حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع السكان من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة، حيث يتيح لنا هذا التعاون الفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والتمكين الرقمي لمجتمع الأعمال في جميع أنحاء أبوظبي.