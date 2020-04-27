«شعاع» تدعم شركات التكنولوجيا بقروض معفاة من الفوائد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شعاع كابيتال، عن دعمها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي في الإمارات والمتأثرة بفيروس «كوفيد 19»، عبر مبادرة دعم تتضمن تقديم المشورة المالية الخالية من الرسوم، إضافة إلى توفير القروض المعفاة من الفوائد عبر جهات شريكة مرخص لها تقديم هذه التسهيلات المالية.

وستتولى الجهات الشريكة لشعاع تقديم قروض معفاة من الفوائد، سيتولى الخبراء لدى شعاع في مجالات مختلفة تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والسفر والسياحة والتجزئة والعقار، تقديم خدمات المشورة الخالية من الرسوم. ويفترض بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي والراغبة بالتقدم من شركة شعاع كابيتال للحصول على الدعم، أن تكون شركات ناشطة وعاملة وأن تثبت حجم وكيفية تأثرها بفيروس «كوفيد 19».

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: نؤكد على التزام شعاع كابيتال بالمساعدة على بناء قطاع خاص مستدام وجاذب للاستثمارات في الإمارات، ورعاية النمو الاقتصادي والازدهار للأجيال المقبلة. تعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات، وستقود عملية التعافي الاقتصادي في بلادنا بعد كوفيد 19. إن مبادرة الدعم التي نقدمها ستساعد على تقوية هذه الشركات لتمكينها من خلق منتجات وخدمات مبتكرة في قطاعات رئيسية عاملة في الدولة.