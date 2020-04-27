«نفط الشارقة» تشيد بنجاح البرنامج التدريبي الموجه لشباب الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يحقق برنامج التطوير الوطني، الذي يهدف إلى تدريب المواطنين الإماراتيين من فئة الشباب، وتأهيلهم للعمل في تشغيل محطات النفط والغاز، تقدماً كبيراً، حيث قمنا بالانتقال إلى التدريب عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة خلال فترة التعقيم من أجل «كوفيد 19» وقد تم إطلاق هذه المبادرة التي تستمر تسعة شهور من قبل مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لكليات التقنية العليا في دبي في سبتمبر الماضي. وتعتبر هذه المبادرة أول برنامج تدريبي وتطبيقي في الشارقة، يستهدف الشباب من خريجي المدارس الثانوية.

وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاستثمار في الموارد البشرية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، اختار «برنامج التدريب الوطني» قائمة نهائية تضم 14 متدرباً، وستقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بضم المتدربين المتميزين منهم إلى فريق عملها. وتستخدم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مركزاً تدريبياً مجهزاً بأحدث التقنيات من أجل تنفيذ البرنامج، الذي يتضمن تنظيم زيارات للمرافق التشغيلية، ومهام عملية وورش عمل. وتم انتقاء منهاج «برنامج التطوير الوطني المرحلة 1» من مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، الذراع التجارية والتدريبية لكليات التقنية العليا.

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وقال حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية: «يؤكد هذا التعاون أهمية الاستثمار بالموارد الشابة، ويسعدنا استضافة المتدربين كجزء من فريق المؤسسة. وإذ لا يزال سوق العمل بحاجة إلى العديد من المهارات الوطنية المتدربة والمؤهلة، كان لا بد لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية أن تقوم بدورها من أجل إفساح المجال للجيل الجديد، للمشاركة في دفع عجلة النمو والتطوير، وتأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل». وقد تم تقييم أداء المتدربين خلال البرنامج، حيث سجل المتدربون حتى الآن معدلات أداء عالية بلغت 85% وأكثر. وعند استكمال البرنامج، تعتزم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية اختيار مجموعة من الخريجين الذين حققوا نتائج متميزة للعمل ضمن فريقها. كما ستتاح الفرصة للطلبة الذين لم يتم اختيارهم للانضمام إلى فريق مؤسسة نفط الشارقة الوطنية للعمل في المؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال محمد أحمد الحدي، مدير الموارد البشرية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية: «سوف يخرج المتدربون بالعديد من الفوائد العملية التي سيتلقونها خلال البرنامج، حيث سيقوم أصحاب الخبرات في المؤسسة بمشاركتهم التجارب والخبرات في مجال النفط والغاز».