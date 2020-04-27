أول تعليق من عائلة مؤسس «إن إم سي» على تجميد حساباتها المصرفية

أصدر المصرف المركزي تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي، بي آر شيتي، وعائلته وتجميدها إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة. وأدرج «المركزي» عدداً من الشركات المرتبطة بشيتي في القائمة إلى جانب إدارتها العليا بالكامل.

وعلى خلفية قضايا «إن إم سي» للرعاية الصحية التي أسسها شيتي وكان رئيس مجلس إدارتها، جاءت تعليمات «المركزي» مستندة إلى قرارات من النيابة العامة في أبوظبي التي تنظر في الدعوى المرفوعة من «بنك أبوظبي التجاري» على عدد من الأشخاص المرتبطين بـ «إن إم سي» ومن بينهم شيتي. وطلب «المركزي» من المؤسسات المالية البحث عن أي حسابات مصرفية أو ودائع أو استثمارات باسم شيتي أو أفراد عائلته وتجميدها.

من جهتها، أكدت عائلة شيتي، طلب المركزي تجميد الحسابات المصرفية معتبرة أن «القرار قد يعرض كل أعمال الشركة وموظفيها وقدرتها على تلبية طلبات الإمداد لخطر الانقطاع».

وتعمل شركات العائلة في مجالات متعددة تشمل الغذاء والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية، وفقاً لبيان من العائلة تلقت ”الخليج 365” نسخة منه.

ويبلغ انكشاف بنوك الإمارات مجتمعة على «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة أكثر من 10 مليارات درهم.

ووجه «المركزي» بوقف التحويلات من الحسابات ومنع الوصول إلى الودائع، طالباً معلومات عن جميع التسهيلات الائتمانية والتحويلات والودائع التي تخص عائلة «شيتي» حتى تاريخه.