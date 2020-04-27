18.17 مليون هاتف متحرك في الإمارات

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بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة (انترنت، موبايل، وهاتف ثابت) 23.66 مليون اشتراك بنهاية فبراير/ شباط الماضي.

وأفاد تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات إلى 18.17 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضي.

وسجلت اشتراكات انترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 3.045 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضي، وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت بلغت 2.35 مليون اشتراك في فبراير الماضي.

وصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 14.62 مليون اشتراك في نهاية فبراير الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.65 مليون اشتراكاً.

وعن الربع الأول 2020، سدد مشغلي الاتصالات في الإمارات «اتصالات» و«دو» نحو 2.05 مليار رسوم حق الامتياز الاتحادي، بواقع 1,58 مليار درهم لـ «اتصالات» و461,2 مليون درهم من «دو»، مقارنة بنحو 2.1 مليار درهم عن نفس الفترة من العام 2019.

إلى ذلك، توقعت «اتصالات» و«دو» أن تشهد أرباح الربع الثاني انخفاضاً في الإيرادات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بسبب ما سيكون له تأثير بالتبعية على الأرباح، نظراً للإغلاق الاقتصادي وتراجع العائدات من العديد من القطاعات الاقتصادية.