70 % من عملاء «الإمارات دبي الوطني» المؤسسيين يستخدمون المنصة الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني أن نسبة تزيد عن 70% من قاعدة عملائه أصبحت اليوم تزاول نشاطها عبر منصته الرقمية الحائزة على الجوائز «سمارت بيزنس»، وعبر بوابته الرقمية الرائدة «سمارت تريد»، وذلك في ضوء حرص الشركات على الالتزام بتوجيهات البقاء في المنزل (#خلك_في_البيت).

وشهد قسم الخدمات المصرفية للشركات نمواً ملحوظاً بنسبة 60% عن الشهر السابق في معدلات اعتماد القنوات الرقمية نتيجة لإقبال عملاء المعاملات المصرفية الحاليين والجدد على استخدام القنوات الرقمية لإدارة معاملاتهم النقدية المتواصلة وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بإدارة النقد والتمويل التجاري. وأعلن البنك أيضاً أن 96% من مدفوعات القسم تجري الآن معالجتها عبر القنوات الرقمية، وتعد المدفوعات عبر «سمارت بيزنس» وخدمات «سمارت تريد» وخدمة إيداع الشيكات عن بعد، أبرز ثلاث خدمات يستفيد منها العملاء.

باعتباره سبّاقاً إلى الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي، حظي البنك مؤخراً بالتكريم الدولي تقديراً لجهوده على صعيد «التحول في المعاملات المصرفية» من شركة «سيلينت ريسرتش» العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأعلن المحللون في الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن فوز بنك الإمارات دبي الوطني بجائزة «البنك النموذجي لعام 2020» تكريماً للتحول الذي حققه في مجال المعاملات المصرفية، كما أشادوا بالمنظومة التقنية الحديثة التي يستخدمها وبمساهمته في الابتكار سعياً لإثراء تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وكان البنك قد عمل مؤخراً على تعزيز بوابته الذكية «سمارت تريد» عبر إطلاق خدمة «التحصيل الذكي» التي تتيح للعملاء إرسال طلبات التحصيل من عمليات التصدير عبر الإنترنت بالكامل. وتأتي الخدمة الجديدة في إطار التزام البنك الشامل بدعم استمرارية الأعمال عبر العمليات الآمنة والسلسة خلال أزمة «كوفيد-19» المتواصلة.

وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي الخدمات المصرفية المبتكرة التي نوفرها لعملائنا من الشركات انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن الابتكار الرقمي ينبغي أن يعود بفوائد ملموسة على أعمال عملائنا عبر دعم أهدافهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتهم. ونفخر بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من شركة سيلينت العالمية المتخصصة في القطاع، والتي تمثل عربون تقدير لجهودنا والتزامنا بترسيخ مكانتنا كشريك موثوق تفضله الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز معاملاتها المصرفية».

وأضاف: «تأكيداً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة، يسعدنا أن نشهد حرص الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها على تعزيز استمرارية أعمالها عبر الاستجابة لظروف السوق المتغيرة التي فرضتها أزمة 'كوفيد-19‘ من خلال اعتماد الوسائل الرقمية لإنجاز أعمالها. ونتعهد من جانبنا بمواصلة دعم خططها وطموحاتها وفاءً بوعدنا بتقديم الخدمات فائقة الجودة لعملائنا الكرام».

ويوفر قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة شاملة من المنتجات وخدمات الاستشارات بهدف دعم احتياجات رأس المال العامل وتعزيز فرص الأعمال، ليتيح للبنك إمكانية الاستفادة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال، واغتنام الطلب المتنامي على حلول التمويل التجاري في المنطقة.