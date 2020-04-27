الاحتياطي الفيدرالي.. لقاء عبر الفيديو بدون قرارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثلاثاء والأربعاء اجتماعاً نقدياً عبر الفيديو يعرض خلاله توقعاته للبلاد، بعد أن خفض معدلات الفائدة إلى الصفر، وأطلق مبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد غير المسبوقة. ولم تعد التكهنات المعهودة حول رفع معدلات الفائدة أو خفضها على جدول الأعمال بعد أن أصبحت تقارب الصفر ولا يتوقع أن تتغير في المستقبل المنظور. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إلى إبقائها عند هذا المستوى. ويقول مايكل فيرولي كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «جاي بي مورجان» إن «هذا الوضع سيستمر لسنوات»، معتبراً أن «هذا الاجتماع لن تنبثق عنه قرارات مصيرية».



الاقتصاد يتراجع بسرعة فائقة



لكن الاحتياطي الفيدرالي سيستعرض آفاق الاقتصاد الأمريكي التي ستؤثر في الأسواق والمراقبين.

وصرحت ديان سوونك كبيرة الاقتصاديين لدى «غرانت ثورنتون» لوكالة فرانس برس «تدهورت الأمور بسرعة، وآفاق النهوض غير واضحة المعالم». وهي ترى أنه «تراجع كبير في التوقعات». وقال مايكل فيرولي: «أعتقد أنهم سيقولون: الاقتصاد يتراجع بسرعة فائقة وآفاق المستقبل غير واضحة».

ويخشى فيرولي من أن يغامر أعضاء اللجنة النقدية «باتخاذ موقف حازم من الآفاق الاقتصادية المرهونة جزئياً بعوامل تتعلق بالصحة العامة خارجة عن سيطرتهم». ويعود الاجتماع الأخير للجنة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى 15 مارس/آذار. وعقد يوم أحد بعد تقديم موعده يومين بسبب سرعة تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ومذاك توقف نشاط الاقتصاد الأمريكي وتسجل أكثر من 26 مليون شخص للاستفادة من إعانات البطالة وتخطى السبت عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة الـ 53 ألفاً.



مجموعة كبيرة من التدابير

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خلال شهرين أطلق الاحتياطي الفيدرالي مجموعة تدابير منها قديمة وأخرى جديدة لطمأنة الأسواق وإعطاء دفع للشركات والأسر. وقال خبير الاقتصاد جويل ناروف: «أعتقد أنهم سيعلنون عن مجموعة كبيرة من التدابير وأنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة طالما يستدعي الأمر ذلك أي حتى انتعاش الاقتصاد».

وبعد ضخ سيولة في الأسواق واستئناف عملية شراء ضخمة للسندات، دعم البنك المركزي الأمريكي خطة النهوض الاقتصادي ومد المصارف بالأموال التي تقرض الشركات المتوسطة والصغيرة والحكومات المحلية.



شراء سندات الحكومات



وقال ديفيد ويسل الخبير في السياسة النقدية لدى «بروكينغز انستيتيوت» إن «هناك تساؤلات كثيرة حول البرامج المختلفة التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي ولم يبدأ بعضها عمله كشراء سندات الحكومات المحلية».

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرتين في أسبوعين مطلع مارس من 1,5% و1,75% إلى 0% و0,25%. والخطوة النادرة هي أنه لم ينتظر للقيام بذلك اجتماعه النقدي الذي يعقد كل ستة أسابيع.

وقد يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي بنسبة 12% في الربع الثاني من السنة قبل أن يسجل تحسناً طفيفاً بحسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو هيئة مستقلة.

ولعام 2020 يقدر التراجع بـ 5,6%. ويتحدث صندوق النقد الدولي عن انكماش لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,6% هذا العام.