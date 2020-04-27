أول تحرك من صندوق النقد بعد طلب مصر حزمة مالية.. والحكومة تجيب على السؤال الأصعب: هل يتأثر المواطن بالقرض الجديد؟

كتب: ضياء السقا

أعلنت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عرض طلب مصر لتمويل عاجل، لمواجهة فيروس كورونا، على مجلس الإدارة خلال الأسبوعين القادمين.

وقالت كريستالينا: "كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادى، واضطراب فى الأسواق المالية.

وأضافت في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كذلك نفَّذ البنك المركزى المصرى تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.

وتابعت: "ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA). وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.

وتوقعت جورجييفا أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.

وقالت: "يعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني". ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع".

هل يتأثر المواطنون من القرض الجديد؟.. متحدث الوزراء يجيب

من جانبه، علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، على طلب مصر قرض من صندوق النقد الدولي، قائلا: "الحكومة أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لمرحلة مالية قادرة على سداد أي قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن معدلات النمو فى مصر واحدة من أفضل معدلات النمو فى المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالى جيد جدًا فى ظل الظروف المحيطة".

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مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الحكومة سعت للحفاظ على المكتسبات التي حققتها على أرض الواقع بعد الاصلاحات الاقتصادية، وطورت نقاش مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بالإضافة إلى الدعم الفني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لازال قادر على استيعاب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العديد من بلدان العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى أن الدولة قادرة على الصمود ودائمًا ما لديها خطوات استباقية واحترازية لعدم التأثير على الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق، علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي قال فيه: “علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا لفترة أطول”، قائلاً: ” الفترة الماضية وفي كثير من دول العالم أصبح هناك توجهاً عالمياً وإيماناً بأن فيروس كورونا موجود معنا لفترة طويلة حتى إيجاد لقاح ناجع وهو يتطابق مع تصريح رئيس الوزراء وخلال هذه الفترة فإنه علينا ومضطرين أن نتقبل وجوده وأن نتعايش في ظله.

متحدث مجلس الوزراء: الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن السياحة الداخلية في النصف الأول من رمضاندولة والمواطن في نفس الوقت.

وأوضح مدبولى، إن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى.

وذكر مدبولي أن المجموعة الاقتصادية وضعت سيناريوهات في حالة استمرار أزمة كورونا لمدى طويل، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع أي تأثير سلبى على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى ويشعر بها المواطن المصرى .

واختتم حديثه قائلا " نأمل أن نشهد عودة وفتح مجالات عمل على بداية شهر يونيه، وأن نعوض الفترة الصعبة التي مرت بها مصر ومر بها العالم أجمع".

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليوم هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الدولة تحاول التفكير مسبقا دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجئات، موضحا أن الحكومة مع البنك المركزى اتخذت إجراءات ناجحة للغاية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه مرونة فى مواجهة الأزمات.

قال طارق عامر إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .