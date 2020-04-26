لمواجهة «كورونا».. تفاصيل طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولي

كتب: ضياء السقا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة سعت للحفاظ على المكتسبات التي حققتها على أرض الواقع بعد الاصلاحات الاقتصادية، وطورت نقاش مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بالإضافة إلى الدعم الفني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لازال قادر على استيعاب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العديد من بلدان العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى أن الدولة قادرة على الصمود ودائمًا ما لديها خطوات استباقية واحترازية لعدم التأثير على الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق، علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي قال فيه: “علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا لفترة أطول”، قائلاً: ” الفترة الماضية وفي كثير من دول العالم أصبح هناك توجهاً عالمياً وإيماناً بأن فيروس كورونا موجود معنا لفترة طويلة حتى إيجاد لقاح ناجع وهو يتطابق مع تصريح رئيس الوزراء وخلال هذه الفترة فإنه علينا ومضطرين أن نتقبل وجوده وأن نتعايش في ظله.

متحدث مجلس الوزراء: الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن السياحة الداخلية في النصف الأول من رمضاندولة والمواطن في نفس الوقت.

وأوضح مدبولى، إن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى.

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وذكر مدبولي أن المجموعة الاقتصادية وضعت سيناريوهات في حالة استمرار أزمة كورونا لمدى طويل، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع أي تأثير سلبى على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى ويشعر بها المواطن المصرى .

واختتم حديثه قائلا " نأمل أن نشهد عودة وفتح مجالات عمل على بداية شهر يونيه، وأن نعوض الفترة الصعبة التي مرت بها مصر ومر بها العالم أجمع".

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليوم هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الدولة تحاول التفكير مسبقا دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجئات، موضحا أن الحكومة مع البنك المركزى اتخذت إجراءات ناجحة للغاية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه مرونة فى مواجهة الأزمات.

قال طارق عامر إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .