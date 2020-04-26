أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم 26-4-2020 ، العديد من الأحداث أبرزها طلب مصر من خلال الحكومة والبنك المركزي، حزمة جديدة من القروض من صندوق النقد الدولى لمواجهة أزمة كورونا .

مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»

تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث أن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 12.439%، فيما بلغ أعلى عائد 12.499%، وسجل أقل عائد 12.001%.

وأضافت الوزارة أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 12.55%، في حين سجل أعلى عائد 12.6%، وأقل عائد 12.48%.

الإحصاء: 79 مليون طن إجمالى استهلاك مواد البترول والغاز الطبيعي للقطاعات

سجل إجمالي الاستهلاك القطاعي من المواد البترولية والغاز الطبيعي نحو 79 مليون و130 ألف طن في العام المالي 2017/2018، وفقا للبيانات الواردة في تقرير "مصر في أرقام"، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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ويتناول التقرير توزيع الاستهلاك القطاعي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والإنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون خلال العام المالي 2017/2018 بين عدة قطاعات مختلفة، وبلغ استهلاك القطاع الصناعي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 15 مليون و322 ألف طن، وقطاع النقل 12 مليون و305 ألف طن، ثم قطاع الزراعة والري 849 ألف طن، وقطاع المنازل/ التجاري 5 ملايين و853 ألف طن.

البريد: انتظام صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا

أكدت مصادر بالهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، انتظام صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه، وذلك لمن لم يتمكن من صرفها بموعدها المحدد وذلك من يوم 26 إلي 28 أبريل الجارى.

ويتم صرف المنحة للمستفيدين عبر 5600 مركز علي مستوى الجمهوري، تضم مراكز الهجمات البريدية و600 مدرسة ومركز شباب وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ويتم تقسيم المستفيدين حسب فئاتهم العمرية للحد من التكدس وفقا لمسؤول بالهيئة القومية للبريد.

ويتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أحداث كورونا، بتوجيهات من رئيس الجمهورية و بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الرقم الشخصي للمستفيد، الذى كان قد سجله على موقع القوى العاملةو، للتعرف من خلالها على موعد جاهزية الإعانة سواء كان صرفها عبر هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى.

ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى شركة الحديد والصلب لخفض الخسائر

كشفت شركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، أنها تستهدف ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى الشركة العام المالى المقبل 2020-2021، لرفع كفاءة معدلات التشغيل، من خلال تحسين أداءها وتطويرها .

أضافت الشركة فى بيانها اليوم حول موازنة العام المالى المقبل أنها تستهدف تخفيض الخسائر العام المقبل لنحو 276 مليون جنيه، حيث تستهدف إنتاج 175 ألف طن، بنسبة 156% مقارنة بإنتاج العام المالى 2018-2019.

وأضافت الشركة أن الموازنة بنيت على أساس أن سعر طن فحم الكوك سيصل إلى 4607 جنيهات، حيث ستورد شركة النصر لصناعة الكوك خلال عام الموازنة نحو 162 ألف طن فحم كوك، و31 ألف طن فحم انثراثيت لشركة الصلب.