شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تخفض الإمدادات تماشيا مع اتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مؤسسة البترول الكويتية قولها إنها بصدد التنسيق مع العملاء فى الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام تماشيا مع التزامات دولة الكويت باتفاق أوبك+ اعتبارا من شهر مايو.
وأكدت المؤسسة حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه انجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.
كانت المجموعة، المعروفة باسم أوبك +، اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا فى شهرى مايو ويونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة البترول الكويتية تخفض الإمدادات تماشيا مع اتفاق أوبك+ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.