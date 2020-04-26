شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبى" تربح 5.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.54% رابحاً 233.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6838.67 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، وصعدت بورصة دبى بنسبة 3.47% رابحاً 65.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.68 نقطة، وربح رأس المال السوقى 5.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 283.56 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت بعد تراجعها طوال الأسبوع الماضى فيما تراجعت بورصة البحرين بضعوط أسهم البنوك.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.54% رابحاً 233.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6838.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% رابحاً 157.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7873.66 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.54% رابحاً 233.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6838.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% رابحاً 157.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7873.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 234.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفع 194 سهماً، فيما تراجع سهم واحد.

وارتفع 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.94%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 6.16%، تلاه قطاع النقل بنسبة 5.99%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 5.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.63%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.65%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.23%.

وجاء سهم "سابتكو"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم الأصيل بنسبة 9.98%، فيما تراجع سهم البحرى وحيداً بنسبة 0.14%.





بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات وسط صعود جماعى للقطاعات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% رابحاً 37.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4723.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% رابحاً 49.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5074.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% رابحاً 14.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4033.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.54%، رابحاً 21.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3994.45 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 91.9 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار كويتى عبر 4638 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.27%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

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وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.35%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.19%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18% ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 6.25%، ثم شركة المعادن للصناعات التحويلية بنسبة 5%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.47% رابحاً 65.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.68 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 428.4 مليون سهم محققة ما قيمته 337.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6259 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 29 سهماً، فيما انخفض سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.51%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.16%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.17%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.20%، فيما تراجع قطع الاتصالات بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.86%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 15%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 14%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.81%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 22.5 مليون ورقة بقيمة 57.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 6.12%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 5.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 5.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 7.2 مليون سهم بقيمة 1.035 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 32.05% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.75%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.57%.