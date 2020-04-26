شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 أهداف لطلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، ونرصد فيما يلى أبرز أهداف هذه القرار:

- تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

- خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

-الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى.

-يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

-يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية.

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- يهدف أيضا إلى الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.



















