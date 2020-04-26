الكرملين: لدى روسيا احتياطيات كافية لتجاوز فترة هبوط أسعار النفط

أكد الكرملين أن روسيا تملك احتياطيات كافية للتعامل مع فترة هبوط أسعار النفط في العالم، مشددا على ضرورة صرف هذه الموارد بشكل مسؤول.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول في مقابلة تليفزيونية، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تستطيع تحمل انخفاض أسعار النفط في العالم حتى أدنى مستوياته، قائلا إن هناك هاجسا من التحمل، أو ما وصفه بـ"وسادة الأمان" لدى الدولة الروسية.
ولفت بيسكوف إلى ضرورة صرف هذه الاحتياطيات بصورة مدروسة للغاية وبممارسة أقصى درجات الحيطة وضبط النفس، قائلا إنه يجب "عدم التحلي بروح الشعبوية التي تدعو إلى إغراق الاقتصاد بالمال".
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب عن قناعته بأن الطلب على النفط في العالم سيعاود الارتفاع في المستقبل المنظور بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.
وأوضح وزير الطاقة أن الجميع يتوقعون أن تعالج اقتصادات العالم في النصف الثاني من العام الجاري خسائرها، وأن يتجه الطلب إلى الارتفاع مجددا.
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