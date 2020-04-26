رئيس الوزراء: بدء مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد خلال أيام.. ومحافظ البنك المركزي: الرنامج لمدة عام







قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة خطوات البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى.

وذكر مدبولي أن المجموعة الاقتصادية وضعت سيناريوهات في حالة استمرار أزمة كورونا لمدى طويل، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع أي تأثير سلبى على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى ويشعر بها المواطن المصرى .

واختتم حديثه قائلا " نأمل أن نشهد عودة وفتح مجالات عمل على بداية شهر يونيه، وأن نعوض الفترة الصعبة التي مرت بها مصر ومر بها العالم أجمع".

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة فى ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بنائه خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليوم هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الدولة تحاول التفكير مسبقا دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجئات، موضحا أن الحكومة مع البنك المركزى اتخذت إجراءات ناجحة للغاية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه مرونة فى مواجهة الأزمات.

قال طارق عامر إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .