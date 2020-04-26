رئيس الوزراء: طلبنا دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة سعت للحفاظ على المكتسبات التي حققتها على أرض الواقع بعد الاصلاحات الاقتصادية، وطورت نقاش مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بالإضافة إلى الدعم الفني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لازال قادر على استيعاب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العديد من بلدان العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى أن الدولة قادرة على الصمود ودائمًا ما لديها خطوات استباقية واحترازية لعدم التأثير على الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق، علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي قال فيه: “علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا لفترة أطول”، قائلاً: ” الفترة الماضية وفي كثير من دول العالم أصبح هناك توجهاً عالمياً وإيماناً بأن فيروس كورونا موجود معنا لفترة طويلة حتى إيجاد لقاح ناجع وهو يتطابق مع تصريح رئيس الوزراء وخلال هذه الفترة فإنه علينا ومضطرين أن نتقبل وجوده وأن نتعايش في ظله.

متحدث مجلس الوزراء: الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن السياحة الداخلية في النصف الأول من رمضاندولة والمواطن في نفس الوقت.