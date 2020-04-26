شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران توقع اتفاقية تمويل بنكي بقيمة 355 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن توقيعها اتفاقية تمويل بنكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة إجمالية قدرها 355 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه سيتم سداد التمويل خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية حيث سيتم سداد مبلغ وقدره 51 مليون ريال سنوياً خلال الأربع سنوات الأولى والمبلغ المتبقي في السنة الخامسة.

وقالت الشركة إن الضمانات المُقدمة مُقابل التمويل هو سند لأمر إضافة إلى تجيير جزئي لبوليصة التأمين لصالح البنك كمستفيد أول تغطي كامل قيمة مبلغ التمويل.

Advertisements

وتستهدف الشركة من التمويل السداد الكامل والنهائي لصكوك شركة أسمنت نجران والبالغ قيمتها الإجمالية 355 مليون ريال والمستحق سدادها بتاريخ 11 يونيو 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض تكلفة التمويل.