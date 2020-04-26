شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كيان للبتروكيماويات ترتفع 162% بالربع الأول انخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 161.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 516.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 197.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 350.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 98.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وانخفاض في الكميات المباعة نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم، على الرغم من انخفاض في تكاليف التمويل.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 2.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 636.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.