شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

Advertisements

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 12.439%، فيما بلغ أعلى عائد 12.499%، وسجل أقل عائد 12.001%.

وأضافت الوزارة أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 12.55%، في حين سجل أعلى عائد 12.6%، وأقل عائد 12.48%.