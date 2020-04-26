شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشحن الحبوب من حصتها التصديرية المستنفدة بالفعل فى الربع/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة الروسية اليوم الأحد إن روسيا ستعلق صادرات الحبوب حتى 1 يوليو بعد إتمام شحن الحبوب التى أعلنتها ضمن حصة قررتها للربع الثانى من العام.

كانت روسيا حددت حصة لصادرات الحبوب تبلغ 7 ملايين طن بدءا من شهر أبريل الجارى حتى نهاية يونيو بعد تفشى فيروس كورونا المستجد. لكن بيانات الوزارة أظهرت أن حصة تصدير الحبوب هذه نفدت اليوم.

وقالت الوزارة فى بيان "بعد تصدير كل الحبوب المعلنة للتصدير ضمن الحصة، ستتوقف صادرات القمح والشيلم والشعير والذرة إلى الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى (بقيادة روسيا) حتى 1 يوليو".

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وأضافت أن الجمارك الروسية توقفت عن إصدار وثائق التصدير بعد استنفاد الحصة.

وقال محللون أمس السبت إن الحصة نفدت بسرعة فى نهاية هذا الأسبوع مع اندفاع التجار لاستصدار الوثائق الجمركية لشحنات فى شهرى مايو ويونيو، مضيفين أن الإمدادات من أكبر مصدر للقمح فى العالم ستستمر على الرغم من ذلك.

وأظهرت سرعة نفاد الحصة أن هذه الطلبات لم تكن طلبات تصدير حقيقية لكنها نتيجة لاستصدار الأوراق اللازمة لضمان حصول التجار على نصيب فى هذه الحصة.

كانت شركتا الاستشارات الزراعية إيكار وسوفيكون فى موسكو قالتا مطلع الأسبوع إن صادرات الحبوب الروسية فى ابريل حوالى 4 ملايين طن، مما يعنى توافر نحو 3 ملايين طن للتصدير فى مايو ويونيو رغم استنفاد الحصة رسميا.