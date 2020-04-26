شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا القابضة تعلن أحمد سعد الدين أبو هندية رئيسا غير تنفيذى للمجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - محمد هانى العسال ومحمد خالد العسال أعضاء منتدبين

استعانت شركة مصر إيطاليا القابضة بخبرات جديدة في مجلس الادارة، لتعلن أحمد سعد الدين أبو هندية رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي للمجموعة.إلى جانب أبو هندية يتقلد كلًا من محمد هاني العسال ومحمد خالد العسال مناصب أعضاء مجلس إدارة وأعضاء منتدبين للشركة. ويضم مجلس الإدارة الجديد للمجموعة هاني أنور توفيق و هشام أحمد حسن و محمد طارق الجمال إلى جانب صلاح الدين محمود المعداوي بما يضيفوه من سنوات خبرة فى مجالات الإنشاءات والتطوير العقارى والاستثمارات المالية و الاقتصاد.

وفي هذا الصدد علق الأستاذ هانى العسال مؤسس المجموعة وعضو مجلس الإدارة أن الخطوة التي اتخذتها مصر ايطاليا القابضة تأتى بعد أن اجتازت الشركة فترة التأسيس بنجاح وحققت نموا كبيراً، وأصبح حتمياً تحول الشركة من الاستثمار العائلي إلى الاستثمار الاحترافي، الذي يعتمد على العمل المؤسسي والادارة المستقلة لتسيير العمل بشكل أفضل وبما يعظم استثمارات مصر ايطاليا في كافة المجالات العاملة بها.

كما أشار الاستاذ خالد العسال مؤسس المجموعة وعضو مجلس الادارة "استعانت الشركة بكوادر إدارية مؤهلة في إدارة الشركات لبناء هيكل إداري مؤسسي لإدارة المجموعة بما يساهم في نموها واستمراريتها، والمساهمة في ضمان إدارة الشركة بفاعلية لتحقق أهدافها بنجاح. وتفويض مسئولية صنع القرار للمديرين التنفيذين كلاً في مجاله بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وتطبيق قواعد حوكمة الشركات، لجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين." وبذالك تفرغ هانى العسال و خالد العسال للدور الاشرافى على لجان الحوكمة والرقابة والاستثمار والعمل العام للاستفادة من خبراتهم المجمعة التى تصل لاكثر من 80 عام فى مجالات الانشاءات والتطوير العقارى والتنمية السياحية.

ويأتي أبو هندية من خلفية قانونية قوية، حيث عمل كمحام ومستشاراً قانونيا للعديد من الشركات والمؤسسات واللأفراد بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية، ومحكم مقيد بجدول المحكمين لدى وزارة العدل المصرية، ولدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

تولى كلاً من محمد هاني العسال ومحمد خالد العسال منصبي الرئيسين التنفيذيين لمصر إيطاليا العقارية ومصر ايطاليا للتنمية السياحية. و قد قادا طفرة التجديد لأفكار ومفاهيم المؤسسة مدفوعين بنظرة مبتكرة في القطاع، ليقدما أدوات حديثة وجديدة اتضحت على مستوى المنتج العقاري للشركة الذي أصبح أكثر تطورا وابتكارا، والشراكات العديدة مع كبرى مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية والعلامات التجارية العالمية فى مجالات مختلفة . وقد تمكنا معاً من إدارة الشركة بنجاح كبير وعملا معا على تطوير الشركة وكان لهم الدور الاكبر في الطفرة التي مرت بها الشركة على مدار العقدين الماضيين مما أدى إلى التوسع في مناطق عديدة بالقاهرة والمحافظات منها التجمع الخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، و 6 أكتوبر، والعين السخنة، والساحل الشمالي مما عزز دور الشركة في نمو سوق العقارات في مصر لتصبح من كبري الشركات العقارية فى البلاد.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للمجموعة هاني أنور توفيق في منصب عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل. وقد عمل توفيق على مدار تاريخه المهني في مجال الاستثمارات المالية، وخبرته تمتد لأكثر من 40 عاما في انشطة الاسواق المالية، وقد شغل رئاسة وعضوية مجلس ادارة العديد من الشركات فى مختلف الانشطة، وهو المؤسس ورئيس مجلس الادارة الاسبق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، والجمعية المصرية للأوراق المالية.

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كما يشغل هشام أحمد حسن منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل في هيكل إدارة المجموعة، وهو صاحب خبرة كبرى في المجال الاقتصادي والتجاري، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية التكنولوجيا، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة كاب ستون للمباني الادارية والتجارية، وكاب ستون للاستشارات، كما شغل خلال مشواره العملي عدة مناصب بالبنوك وشركات الاستثمار المالي وعدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى وكما شغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السابق.

وتم الإعلان عن محمد طارق الجمال ليصبح عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل، وهو مهندس استشارى أسس عدد من شركات المقاولات وترأس مجالس إداراتها ومنها ريدكون للتعمير وريدكون للتطوير العقارى وريدكون اسبانيا، بالإضافة الى عضويته فى مجلس ادارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، وهو عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة فى غرفة التطوير العقارى ، وهو عضو مجلس ادارة سابق في شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، ذلك إلى جانب صلاح الدين محمود المعداوي والذي جاء ليشغل منصب عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل أيضًا، وهو لواء أركان حرب مهندس سابق بالقوات المسلحة، وشغل عدة مناصب مدنية منها نائب محافظ القاهرة، ومحافظ الدقهلية.

الجدير بالذكر أن مصر إيطاليا القابضة تأسست عام 2009 وهي إحدى شركات التطوير العقاري التي تصدرت السوق المصري على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية الساحلية والفندقية في مختلف محافظات مصر. وشهدت مصر إيطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالي 68 مليار جنيه، إلى جانب محفظة أراضي تبلغ حوالي 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروع سكني، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم. تضم مشروعاتها الرائدة: مشروع إل بوسكو(Il Bosco)، فينشي (Vinci) وفينشي ستريت (Vinci Street) في العاصمة الإدارية الجديدة، لا نوفا فيستا (La Nuova Vista)، جاردن 8 (Garden 8) وكايرو بيزنس بارك (Cairo Business Park) في القاهرة الجديدة، كاي السخنة (Kai Sokhna)، كاي الساحل (Kai Sahel)، إل بوسكو سيتي (Il Bosco City) في مدنية المستقبل، هيلتون كاي سخنة (Hilton Kai Sokhna)، وهيلتون جاردن إن (Hilton Garden Inn).