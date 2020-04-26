شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم أرامكو مع تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط اليوم الأحد مع تخفيف عدد من دول المنطقة إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لتسمح بإعادة فتح بعض الأنشطة وتقليص ساعات حظر التجول.

وأغلق المؤشر السعودى مرتفعا 3.5%، حيث زاد سهم مصرف الراجحى وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو 3% لكل منهما. وقفز سهم ثوب الأصيل 10% عقب الإعلان عن زيادة أرباح الربع الأول من العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع حظر التجول فى جميع مناطق المملكة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء ابتداء من اليوم وحتى 13 مايو، مع إبقاء الحظر على مدار 24 ساعة فى مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وسمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل متاجر الجملة والتجزئة ومراكز التسوق من 29 أبريل إلى 13 مايو.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 3.5% مدعوما بمكاسب سهم إعمار العقارية القيادى الذى صعد 6.1% وصعود سهم بنك دبى الإسلامى 4.5%.

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وتقدم سهم العربية للطيران 5.6%. ويوم الخميس، قالت الشركة إن مشروعها المشترك مع الاتحاد للطيران حصل على ترخيص تشغيل.

سمحت دبى يوم الخميس للمقاهى والمطاعم باستئناف أنشطتها وفتح مراكز التسوق من 12 ظهرا إلى 10 مساء بحد أقصى 30% من طاقتها.

كما ستسمح أيضا باستنئاف خدمات المواصلات العامة بما فى ذلك قطار الأنفاق من 26 أبريل.

وزاد مؤشر أبوظبى 2.9%، وقاد المكاسب صعود بنك أبوظبى الأول 3.6%.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس أن الإمارات قلصت ساعات حظر التجول المسائى ساعتين ليصبح من 10 مساء حتى 5 صباحا فى شهر رمضان.