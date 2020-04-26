شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.54%.. وصعود 194 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.54% رابحاً 233.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6838.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% رابحاً 157.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7873.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 234.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفع 194 سهماً، فيما تراجع سهم واحد.

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وارتفع 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.94%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 6.16%، تلاه قطاع النقل بنسبة 5.99%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 5.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.63%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.65%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.23%.

وجاء سهم "سابتكو"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم الأصيل بنسبة 9.98%، فيما تراجع سهم البحرى وحيداً بنسبة 0.14%.

وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.