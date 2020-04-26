شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة: 70% من موديلات الأحذية الصيفية صناعة محلية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إإن السوق المحلى سيبدأ اعتبارا من الأسبوع الجارى عرض الموديلات الجديدة من الموسم الصيفى للأحذية بعد انتهاء كافة التصفيات الشتوية ورفع المتبقى منها من كافة المحلات التجارية، موضحا أن العام الحالى نسبة المعروض من الصناعة المحلية يبلغ نحو 70% من إجمالى حجم السوق والمتبقى 30% فقط من المعروض سلع مستوردة .

وأشاد يحيى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، بقرارات رئيس مجلس الوزراء بفتح الحظر عن يومى الجمعة والسبت التى سيعيد الحياة للأسواق، وسيساهم فى فك ركود الأسواق وزيادة الاقبال مع دخول عيد الفطر على الشراء، وهو ما يحد من خسائر التجار والمصنعين خلال موسم الصيف والقدرة على بيع المنتجات الجديدة للمصانع، موضحا أن الكثير من الأسر المصرية لم تستطيع النزول خلال أيام الأسبوع لضيق الوقت والفرصة الوحيدة هى أيام الأجازات الاسبوعية.

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وأشار رئيس شعبة الأحذية إلى أنه فى حالة استمرار انتشار أزمة فيروس كورونا وعدم قدرة مصانع الأحذية فى استيراد بعض مستلزمات الانتاج من الخارج، ستبدأ المصانع فى خلق البدائل للقدرة على الاستمرار فى التصنيع، حيث أن هناك عدد من مدخلات الانتاج يتم استيرادها وتدرس الصناعة المحلية حاليا الوضع بكامل تصوراته لمعرفة قدرة السوق المحلى على توفير النواقص اللازمة أو البحث عن دول بديلة مستمرة فى عملها مع انتشار كورونا .

وتوقع يحيى، تأثر الموضة العالمية فى صناعة الأحذية للعام الحالى بسبب أزمة كورونا وتوقف عدد كبير من المصانع فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مما يهدد بخروج صيحات جديدة من الموضة خلال المواسم المقبلة فى حالة استمرار الأزمة، كما أن المصانع فى الدول الأخرى لديها مخزون لا يقل عن شهرين وهو ما ستبدأ فى عرضة فى حالة عودة العمل والحياة إلى طبيعتها .