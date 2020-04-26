شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 10مليارات جنيه.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 2.54% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 732.5 ألف جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.5 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1595 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 12101 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 707 نقطة.

وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.