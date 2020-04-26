شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد عددا من المنافذ لمتابعة انتظام صرف منحة الـ500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية شملت عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس بمحافظتى القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"؛ حيث رافق الوزير فى جولته عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

وشملت جولة الوزير تفقد كلا من مركز الخدمات البريدية – الرماية، ومدرسة كفرة نصار فى محافظة الجيزة، ومركز الخدمات البريدية - الملك الصالح، ومركز الخدمات البريدية - الروضة، ومدرسة الحسين الإعدادية فى محافظة القاهرة.

وخلال جولته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هذه الجولة تأتى للتأكد من انتظام صرف المنحة وتقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من المنحة بالشكل اللائق ودون ازدحام وذلك وفقا للخطة المحددة التى تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن بطاقة البريد المصرى "Easy pay" مسبقة الدفع التى تم تسليمها لجميع المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة بالمرحلة الأولى سيتم اضافة المستحقات المالية للمواطنين عليها تلقائياً عبر نظام بطاقات الدفع الإلكترونى للبريد المصرى وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية للمستفيدين؛ مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين صرف المنحة باستخدام البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى امكانية استخدام البطاقة للشراء من خلال نقاط البيع وذلك فى اطار تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالي.

يذكر أنه يتم صرف المرحلة الثانية من المنحة عبر منافذ الهيئة القومية للبريد من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 600 مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف اضافية بهدف الحد من تكدسات المواطنين داخل مكاتب البريد، كما تقرر تقسيم اجراءات الصرف من خلال مكاتب البريد على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من 26 وحتى 30 أبريل والمرحلة الثانية تبدأ خلال الفترة من 6 وحتى 10 مايو وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

هذا و يتم ارسال رسالة نصية من رقم 2030 قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف على رقم الهاتف المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة.

كما قامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط ساخن (142) للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة ومساعدة المستحقين فى معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة، كما تم استحداث خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أو عدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد وجهة الصرف.

ومن جانبه أوضح عبده علوان أن الهيئة القومية للبريد اتخذت كافة التدابير الاحترازية التى تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خاصة أثناء عملية صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أنه تم توزيع المستفيدين على مكاتب البريد بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحيث يتوجه كل مواطن إلى أقرب مكتب بريد له لاستلام المنحة، كما تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقاً لفئاتهم العمرية هذا بالإضافة إلى مد فترة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً وذلك بهدف الحد من التكدسات ولكى يحصل كل مواطن على المنحة بكل سهولة ويسر.

هذا وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى "سارية" لكل مستفيد وصورة منها واستخدام بطاقة البريد المصرى "Easy pay" مسبقة الدفع التى تم تسليمها لجميع المستفيدين من المنحة فى المرحلة الأولى فى صرف المرحلة الثانية عبر طرق الصرف المختلفة.