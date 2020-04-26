شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: انتظام صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، انتظام صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه، وذلك لمن لم يتمكن من صرفها بموعدها المحدد وذلك من يوم 26 إلي 28 أبريل الجارى.

ويتم صرف المنحة للمستفيدين عبر 5600 مركز علي مستوى الجمهوري، تضم مراكز الهجمات البريدية و600 مدرسة ومركز شباب وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ويتم تقسيم المستفيدين حسب فئاتهم العمرية للحد من التكدس وفقا لمسؤول بالهيئة القومية للبريد.

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ويتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أحداث كورونا، بتوجيهات من رئيس الجمهورية و بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الرقم الشخصي للمستفيد، الذى كان قد سجله على موقع القوى العاملةو، للتعرف من خلالها على موعد جاهزية الإعانة سواء كان صرفها عبر هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى.

أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى فستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية، كما تم تخصيص رقم 142 لتقلى الاستفسارات الخاصة بالمنحة.