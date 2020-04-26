شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 79 مليون طن إجمالى استهلاك مواد البترول والغاز الطبيعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي الاستهلاك القطاعي من المواد البترولية والغاز الطبيعي نحو 79 مليون و130 ألف طن في العام المالي 2017/2018، وفقا للبيانات الواردة في تقرير "مصر في أرقام"، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتناول التقرير توزيع الاستهلاك القطاعي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والإنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون خلال العام المالي 2017/2018 بين عدة قطاعات مختلفة، وبلغ استهلاك القطاع الصناعي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 15 مليون و322 ألف طن، وقطاع النقل 12 مليون و305 ألف طن، ثم قطاع الزراعة والري 849 ألف طن، وقطاع المنازل/ التجاري 5 ملايين و853 ألف طن.

وتضمنت القائمة أيضا، استهلاك قطاع الكهرباء من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وبلغ نحو 33 مليون و904 ألف طن، وقطاع البترول 5 ملايين 248 ألف طن، وقطاع السياحة 3 ملايين و802 ألف طن، إلى جانب قطاع الطرق والمقاولات فقد بلغ استهلاكه مليون و845 ألف طن.

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أما بالنسبة للإنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون فقد بلغت نحو 206 مليون طن، موزعة بين عدة قطاعات وهي قطاع الصناعة وبلغت انبعاثاته 30.7 مليون طن، وقطاع النقل بنحو 37.9 مليون طن، وقطاع الزراعة والري 2.6 مليون طن، وقطاع المنازل/ التجاري 16.8 مليون طن.

وبالنسبة لقطاع الكهرباء فقد بلغ حجم انبعاثاته 91.3 مليون طن، وقطاع البترول 12.3 مليون طن، وقطاع السياحة 12.2 مليون طن، وأخيرا قطاع الطرق والمقاولات 3.1 مليون طن.