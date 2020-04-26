الكرملين: روسيا لديها القدرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة حاليا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف اليوم الأحد، أن روسيا لديها القدرة على تحمل أسعار النفط المتراجعة بشدة حاليا، وقال بيسكوف - ردا على سؤال حول قدرة روسيا تحمل انخفاض أسعار النفط - "نعم سوف تكون روسيا قادرة على التحمل. هناك احتياطي جيد. لدينا ما يسمى بالوسادة الهوائية، ولهذا السبب يجب أن نستخدم هذا الاحتياطي بحرص شديد".

وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "ولهذا السبب أيضا لا يجب الوقوع تحت تأثير الشعارات الشعبوية، وصرف النقود دفعة واحدة، وملء الاقتصاد بالمال ".

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وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجون مستقلون من خارجها، قد اتفقوا فى 13 ابريل الجاري، على خفض معدلات الإنتاج من النفط، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو القادم، ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

كما اتفقوا أيضا على خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر، من الأول من يوليو القادم وحتى 31 ديسمبر 2020، بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا، بدءا من أول يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.