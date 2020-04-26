شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تمدد العمل ببنود الاتفاق مع "ليندي" الألمانية لنهاية الربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إن المفاوضات لاتزال قائمة مع شركة ليندى بخصوص اتفاقيات الشراكة النهائية ما استدعى تمديد العمل ببنود الاتفاق حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2020.

وأفادت سبكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن سبب التأخر في الموعد المُحدد سابقاً هو استمرار المفاوضات بخصوص الاتفاقيات النهائية للشراكة، وكذلك مواجهة بعض الصعوبات بخصوص ترتيب زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج كإجراء رئيسي لإتمام الفحص النافي للجهالة من قبل الطرفين وذلك بسبب الظروف الراهنة.

يُذكر أن "سبكيم" وقعت، في ديسمبر الماضي، على بنود الإتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية مع شركة ليندي بي إل سي، وذلك بهدف تطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية.

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وبحسب بيان سابق، ينصب التركيز الأساسي للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حالياً والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين ,والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعي في المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندي لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم حققت صافي أرباح بلغ 299.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 583 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون بسبب الصيانة المجدولة.