شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين تُمدد مذكرة التفاهم الموقعة مع "ميتالوجلفا البرتغالية" حتى 23 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت شركة البابطين للطاقة والاتصالات مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية على تمديد مذكرة التفاهم، الموقعة في ديسمبر الماضي، لمدة شهرين آخرين من تاريخ الإعلان حتى تاريخ 23 يونيو المُقبل.

وأفادت البابطين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن تمديد الاتفاقية جاء لعدم الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعه بين الطرفين.

وقالت الشركة، إن السبب في تأخر الصياغات القانونية هو الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدول الأوروبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

وسبق أن مددت البابطين مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية لمدة شهرين أخرين من تاريخ الإعلان حتى تاريخ 23 أبريل الجاري.

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يُذكر أن البابطين وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا، إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا.

وقالت البابطين، في بيان سابق، إن قيمة الاستحواذ قُدرت بقيمة 3 مليون يورو، علماً بأن مدة مذكرة التفاهم شهرين من تاريخ التوقيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 86 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 47.7% وانخفاض المصاريف الإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 913.2 مليون ريال خلال العام 2018.