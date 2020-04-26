شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الجبس الأهلية تبدأ توزيع أرباح بقيمة 11.1 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الجبس الأهلية "جبسكو" بدء توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 11.1 مليون ريال، اعتباراً من غدٍ الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة تبلغ 35 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 19.13% لزيادة كميات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 5.65% بسبب تنشيط وبيع منتجات الشركة بأسواق جديدة، وذلك فضلاً عن انخفاض الإيرادات المتنوعة (الاستثمارات) بنسبة 23.11%.