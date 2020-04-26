شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ثوب الأصيل" ترتفع 8% بالربع الأول لزيادة الطلب على منتجات الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 8.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 17.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 21.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 19.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 16.09%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء مع التطور في مبيعات المتجر الالكتروني.

وارتفعت الإيرادات إلى 117.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 101.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 80.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 56.6 مليون ريال في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 41.6%.