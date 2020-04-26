شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يسجل 17 مليون تغريدة لشهر رمضان.. ومصر الثانية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل "تويتر" 17 مليون تغريدة في الشهر المؤدي إلى رمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي، ذلك بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، و للاحتفال بشهر رمضان، أطلق تويتر ثلاث وسوم جديدة تظهر رموز خاصة عند استخدامها وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية، وسوف يظهر القمر على شكل هلال عند استخدام والوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية:

رمضان#

رمضان_كريم#

رمضان_مبارك#

#Ramadan

#RamadanKareem

#RamadanMubarak

أما الرمز التعبيري الثاني فهو عبارة عن صورة لفانوس رمضان ويظهر عند استخدام احدى الوسوم التالية:

#فانوس

#فانوس_رمضان

#فوانيس_رمضان

#فوانيس

#RamadanLanterns

#RamadanLantern

و يظهر رمز تعبيري لكوب لبن وتمر إشاره للإفطار أو السحور عند استخدام احدى الوسوم التالية:

#افطار_رمضان

#افطار

#إفطاراً_شهياً

#إفطار_رمضان

#إفطار

#فطور_رمضان

#فطور

#سحور

#سحور_رمضان

IftarRamadan#

#Iftar

#Suhur

#SuhurRamadan

#Suhoor

#Sahur

#Suhour

ويقصد الأشخاص "تويتر" للتحدث عن المواضيع التي تثير اهتمامهم خلال شهر رمضان، وأبرزها الإيمان والطعام والترفيه. وكانت كلّ من السعودية ومصر من بين الدول العشر الأولى التي غردت على مستوى العالم.

وإليكم بعض أبرز المحطات لهذا العام خلال الشهر السابق لرمضان:

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احتلت الدول التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المراتب الأولى في ما يتعلق بالمحادثات حول شهر رمضان:

المملكة العربية السعودية

مصر

الكويت

الإمارات العربية المتحدة

عمان

و تم تغريد الرمز المستخدم للصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ﷺ حوالي الـ 4 مليون مرة، أما أبرز البلدان التي استخدمت الرمز في تغريداتها، فشملت:

إندونيسيا

ماليزيا

المملكة العربية السعودية

تركيا

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

أبرز الرموز التعبيرية المرتبطة بشهر رمضان:

???? (قمر على شكل هلال)

???? (يدان أثناء الصلاة)

???? (رفع اليدين في وضعية الدعاء)

فيما كانت أبرز الوسوم المتعلّقة برمضان عالمياً:

#رمضان

ramadan# (رمضان)

وكان الداعية الإسلامي مصطفى حسني (mustafahosny) الشخصية العامة الأكثر ذكراً في المحادثات التي أجريت باللغة العربية.

كما كان الطعام من أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام المستخدمين خلال شهر رمضان، وإليكم بعض الأطباق التي ولدت اهتماما أكثر من غيرها:

حلا

معجنات

سلطات

شوربات

صواني

موالح

أما عن أبرز الوسوم المرتبطة بالطعام:

#وجبات

#وجبات_الخير

#طبخ

#دايت

#رجيم

#صحة

وفي ما يتعلّق بمجال الترفيه، كانت الشخصية التي ذكرت أكثر من غيرها هي الممثلة والمغنية أمل بوشوشة (@amelbouchoucha) ، والتي سوف تؤدي دوراً تمثيلياً في المسلسل الرمضاني الجديد "النحات". وكان كلّ من الممثل المصري آسر ياسين (@AsserYassin) والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور (@CyrineAbdlNour) من بين أكثر الشخصيات الترفيهية نشاطاً التي غرّدت عبر "تويتر" في الفترة التي سبقت عرض مسلسلها الرمضاني.