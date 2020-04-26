شكرا لقرائتكم خبر عن التعداد الاقتصادى: جنوب سيناء تتصدر قائمة أعلى متوسط أجر شهرى للمشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسطات الأجور الشهرية للمشتغلين بأجر طبقا للمحافظة، وجاءت محافظة جنوب سيناء في صدارة قائمة المحافظات الأعلى أجرا للمشتغلين، بمتوسط 6 آلاف و952 جنيه، يليها محافظة البحر الأحمر بقيمة 6 آلاف و681 جنيه، ومحافظة مطروح في المركز الثالث بقيمة 6 آلاف و446 جنيه.

وضمت القائمة بالترتيب، السويس بمتوسط شهري بلغ 6 آلاف و126 جنيه، ثم محافظة شمال سيناء بمتوسط أجر شهري بلغ 6 آلاف و53 جنيه، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد بمتوسط أجر شهري بلغ 4 آلاف و579 جنيه، ومحافظة القاهرة وبلغ متوسط الأجر الشهري 4 آلاف و156 جنيه، والإسكندرية بقيمة 3 آلاف و831 جنيه.

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وبينت مؤشرات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن جهاز الإحصاء، أن هناك زيادة تمثل 55% في عدد المنشآت مقارنة بالتعداد الاقتصادي السابق له عام 2012/2013، وأن تجارة الجملة من أهم الأنشطة التي استحوذت على العدد الأكبر من هذه المنشآت، وهذه الزيادة في عدد المنشآت يعكس جهود الدولة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية، علما بأن محافظات الوجه البحري مازالت تستحوذ على النشاط الاقتصادي.

ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي تمكن من قياس الأداء الاقتصادي، ومن بين أهم المؤشرات التي يرصدها التعداد الاقتصادي هو مؤشر الأجور ومتوسطاتها على مستوى الجمهورية.