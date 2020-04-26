شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى شركة الحديد والصلب لخفض الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، أنها تستهدف ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى الشركة العام المالى المقبل 2020-2021، لرفع كفاءة معدلات التشغيل، من خلال تحسين أداءها وتطويرها .

أضافت الشركة فى بيانها اليوم حول موازنة العام المالى المقبل أنها تستهدف تخفيض الهسائر العام المقبل لنحو 276 مليون جنيه، حيث تستهدف إنتاج 175 ألف طن، بنسبة 156% مقارنة بإنتاج العام المالى 2018-2019.

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وأضافت الشركة أن الموازنة بنيت على أساس أن سعر طن فحم الكوك سيصل إلى 4607 جنيهات، حيث ستورد شركة النصر لصناعة الكوك خلال عام الموازنة نحو 162 ألف طن فحم كوك، و31 ألف طن فحم انثراثيت لشركة الصلب.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تصل لنحو 1.8 مليار جنيه العام المقبل، مقابل 1.1 مليار جنيه العام المالى الماضى، مع خفض الخسائر لـ275.5 مليون جنيه مقابل خسائر فعلية 1.5 مليار جنيه العام المالى 2018-2019.