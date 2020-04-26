شكرا لقرائتكم خبر عن 64 مليون دولار قيمة صادرات مصر من "الأدوات الصحية" فى الربع الأول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات مصر من الأدوات الصحية والسيراميك خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 لتبلغ ما قيمته نحو 64 مليون دولار، مقارنة بنحو 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من الربع الأول من العام الماضي 2019 بتراجع 13.5%.

وأشار تقرير مواد البناء الصادر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذى أرسلت نسخه منه إلى المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية إلى استحواذ 9 دول " ليبيا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، الأردن، تركيا، السودان، فرنسا، السعودية" على 72% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 46.107 مليون دولار.

ولفت إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 22% خلال أول 3 أشهر من العام لتسجل نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وصدرت مصر السيراميك والأدوات الصحية إلى 52 دولة منهم 16 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من "يناير-مارس 2019" وتتمثل في "الكونغو زائير، المجر، الكونغو برازفيل، بنين، الجزائر، سنغافورة، بروندي، مدغشقر، السنغال، السويد، بلغاريا، غانا، استراليا، كرواتيا، بولندا، الجابون".

واستحوذت 5 دول على 80.4% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 24.941 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 10.744 مليون دولار بتراجع قدره 25%، عن قيمتها خلال نفس الربع من 2019 البالغة 14.381 مليون دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك إلى الجمهورية اليمنية خلال أول ثلاثة أشهر من العام لتبلغ 4.782 مليون دولار في مقابل 5.285 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 10%، و للأردن بنسبة 39% لتبلغ 3.987 مليون دولار في مقابل 6.489 مليون دولار.

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وانخفضت قيمة صادرات السيراميك للسودان لتبلغ 2.404 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- مارس 2020" في مقابل 2.488 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع قدره 3%.

كما ارتفعت صادرات مصر من السيراميك للمملكة العربية السعودية لنحو 3.024 مليون دولار في مقابل 2.485 مليون دولار بنمو 22%.

وانخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 3% خلال أول ثلاثة أشهر من العام لتسجل نحو 33 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وصدرت مصر أدوات صحية إلى 67 دولة منهم 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019 وتتمثل في "الجابون، الكونغو برازفيل، صربيا، مدغشقر، زيمبابوي-روديسيا الجنوبية ، ألبانيا، أوغندا، المجر، الكاميرون، الصين، سيشل، جيبوتي، زامبيا روديسيا الشمالية".

واستحوذت 5 دول على 64.1% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 21.166 مليون دولار خلال الفترة من "يناير-مارس2020" ، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 11.059 مليون دولار مقابل 9.919 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 11%.

وتراجعت قيمة صادرات الأدوات الصحية لليبيا بنسبة 33% لتبلغ 1.857 مليون دولار في مقابل 2.769 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا لنحو 4.75 مليون دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، في مقابل 4.717 مليون دولار بنمو 1%، ولفرنسا لتبلغ 1.615 مليون دولار في مقابل 105 آلاف دولار بنمو قدره 54%، ولتركيا بنحو 5% لتبلغ 1.885 مليون دولار في مقابل 1.801 مليون دولار.