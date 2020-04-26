شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت خضراء بجلسة بداية الأسبوع وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات وسط صعود جماعى للقطاعات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% رابحاً 37.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4723.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% رابحاً 49.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5074.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% رابحاً 14.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4033.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.54%، رابحاً 21.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3994.45 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 91.9 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار كويتى عبر 4638 صفقة.

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وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.27%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.35%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.19%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18% ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 6.25%، ثم شركة المعادن للصناعات التحويلية بنسبة 5%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، عن موافقة مجلس مفوضى هيئة أسواق المال على طلب الشركة بالانسحاب الاختيارى من بورصة الكويت للأوراق المالية، وحددت تاريخ الانسحاب يوم الاثنين الموافق 27 إبريل الجارى.