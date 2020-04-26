البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 10337 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.59% ليصل إلى مستوى 1594 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوى 12052 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 3960 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.42% ليصل إلى مستوى 1185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 1119 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة يوم الخميس الماضى، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى العربية لحليج الأقطان، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقارى، 2000 سهم، 384 سهم، على التوالى.

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واشترت أيضا شركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 5 آلاف سهم، 385 ألف سهم على التوالى، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 10 آلاف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 38 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وهم حديد عز، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، دايس للملابس الجاهزة، العربية لحليج الأقطان، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس، جى بى اوتو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بلتون المالية القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادى للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، سيدى كرير للبتروكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الأهرام للطباعة والتغليف، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الأهلى للتنمية والاستثمار، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مجموعة بورتو القابضة، العبور للاستثمار العقارى.