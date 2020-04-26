شكرا لقرائتكم خبر عن 12.9 % زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين من الداخل عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، وضم مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث استقبل مكتب براءات الاختراع المصري نحو 2183 طلبـاً عام 2019 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهم "1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0٪، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0٪"، مقـابـل 2255 طلبـاً عـام 2018 منهم "997 للمصريين بنسبة 44.2٪، 1258 للأجانب بنسبة 55.8٪ بانخفاض 3.2٪.

ومنح مكتب البراءات المصري 750 براءة اختراع عام 2019 "175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 23.3٪، 575 بــراءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 76.7٪" من الإجمالي، مقــابل 690 براءة عام 2018 منهم "155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5٪، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7٪" بزيادة بلغت نسبتها 8.7٪.

وبلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها وفقاً للتصنيف الدولى فى مجال الكيميـــاء والفلــزات 167 براءة اختراع بنسبة 22.3٪ من اجمـالى البراءات المـمنوحة عام 2019 "33.5٪ للمـصريين، 66.5٪ للأجانب"، يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجـــال الاحتياجات الانسانية بعدد 147 بــراءة اختــراع بنسبــة 19.6٪ "27.2٪ للمصريين، 72.8٪ للأجانب"، ثم البراءات الممنوحة فــى مجــال عمــليات التشكيل والنقل بعـدد 106 بـراءة اختراع بنســـبة 14.1٪ "11.3٪ للمصريين، 88.7٪ للأجانب".

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واحتلـت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 175 براءة اختراع بنسبة 23.3٪، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية باجمــالى 157 بــراءة اخــتراع بنسبة 20.9٪ ثم ألمانيا باجمــالى عدد 54 براءة اختــراع بنسبة 7.2٪ من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2019.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 17760 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2019، مقابل 21135 طلباً عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 16٪، ومنـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 9010 علامة تجـــارية عــام 2019 "مصـر 6126، باقي الدول 2884"، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2٪.

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى 6126 علامة تجارية بنسبة 68٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2٪، ثم الإمارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 26 ابريل من كل عام والذى أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكيـة الفكـرية والاحتـفاء بمساهمات المبتكرين والمبـدعين لتنمية المجتــمعات تحت شعار "للذهب نسعى :الملكية الفكرية والرياضة".