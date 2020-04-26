شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بنسبة 0.42% بختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 5.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.14 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 7.2 مليون سهم بقيمة 1.035 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 32.05% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.75%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.57%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل، حيث تمت الموافقة على انتخاب عبد الرحمن يوسف فخرو رئيساً للمجلس، الدكتور عبد الرحمن على سيف نائباً لرئيس المجلس، كما قرر المجلس تشكيل اللجان التابعة وهم اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة حوكمة الشركات والمخاطر والالتزام.

وكان المؤشر العام لبورصة البحرين، قد تراجع خلال جلسات الأسبوع الماضى، بنسبة 0.41% خاسراً 5.39 نقطة ليغلق عند 1307.59 نقطة، بحجم تداول 14.59 مليون سهم 2.58 مليون دينار بحرينى.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 8.97%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 10.43%.