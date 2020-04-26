شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 3.47% فى أولى جلسات الأسبوع.. وصعود 29 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.47% رابحاً 65.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.68 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 428.4 مليون سهم محققة ما قيمته 337.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6259 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 29 سهماً، فيما انخفض سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.51%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.16%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.17%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.20%، فيما تراجع قطع الاتصالات بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.86%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 15%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 14%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.81%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 22.5 مليون ورقة بقيمة 57.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 6.12%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة يونيكاى للأغذية، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وإبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019.

كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم مانع محمد سعيد الملا، أسامة إبراهيم صديقى، عبد الله عيسى الزعابى، ماجد عبد الكريم جلفار، مشعل محمد موسى، سالم سلكان عمران العويس، عادل صالح محمد آل على، ووافقت الجميعة أيضاً على استمرار الشركة فى نشاطها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر حتى اجتماع الجمعية التالى.

كما أعلنت شركة دار التكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية، وتمت الموافقة على مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، وتم مراجعة واعتماد تأثير مدققى الحسابات للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، كما تم طلب إضافة بنج من بعض المساهمين والذين يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة، بالموافقة على قيام الشركة بالاستحواذ على شركتى نور للتكافل ونور للتكافل العائلى من نور بنك ومجموعة نور للاستثمار، بقيمة 215 مليون درهم.

وأعلنت شركة غلفا للمياه المعدينة والصناعات التحويلية، عن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح بما لا يجاوز ضعف رأس الماال المصدر استناداً لنص الفقرة 2 من المادة 193 من قانون الشركات التجارية من 40 مليون درهم إلى 80 مليون درهم، وذلك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال المصدر إلى ما لا يجاوز 40 مليون درهم وذلك فى حدود رأس المال المصرح به الحالى والموافق عليها، والموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة التابعة غلفا للتجارة العامة بمساحة 468.61 متر مربع.

فيما أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن موافقة مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم المصادقة على صرف 96 ألف درهم إماراتى للعضو الواحد عن أرباح الشركة، كما تم الموافقة على تحويل مبلغ 50 مليون درهم من الاحتياطى العام إلى الخسائر المتراكمة.