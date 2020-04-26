شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز النوبارية الجديدة: استمرار أعمال تطهير الشوارع الرئيسية والمنشآت الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن التجمعات والأماكن العامة والمنشآت الخدمية بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد القصرى، أنه تم تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ومناطق ابنى بيتك أ، ب، ج، وذلك حرصاً على سلامة صحة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه جار استكمال أعمال التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وفى سياق متصل، ناشد المهندس محمد القصري، سكان المدينة، التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمنشآت الخدمية

كان المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، قد تفقد سير العمل لشبكات الصرف الصحى وأعمال الصيانة الجارية بالمحطات، ومنظومة النظافة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز للمشروعات والمرافق، ومديرو إدارات التنمية والتشغيل والصيانة بالجهاز.

وتفقد المهندس محمد القصرى، ومرافقوه خلال جولتهم، الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية وأرض المخازن، الأحياء السكنية بالمدينة، ومناطق إبنى بيتك (أ ، ب ، ج)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات من أعمال، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع القطاعات بالمدينة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتكثيف أعمال الزراعة بواجهة المدينة.

وقال المهندس محمد القصرى، إن مدينة النوبارية الجديدة، شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة فى أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء لما لها من مردود إيجابى فى الحفاظ على البيئة من التلوث، ولا سيما المناطق السكنية بواجهة المدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً للنهوض بالمدينة لتكون فى مقدمة مدن الجيل الأول.