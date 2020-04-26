شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف تفاصيل توصيل الصرف الصحى للريف بالتعاون مع البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والذي يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، فى مرحلته الأولى، ومع البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فى مرحلته الثانية، يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالمناطق الريفية، وتحسين أحوالهم البيئية، والمعيشية.

Advertisements

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: فى محافظة الشرقية، جارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية حمادة وتوابعها، وعزبتى السعادات والرزوقية، وقرية زور أبوالليل، بمركز أولاد صقر، وفى محافظة الدقهلية، جارٍ تنفيذ شبكات ومحطة معالجة الصرف الصحي، بمركز السنبلاوين، ومن المقرر بدء تشغيل هذه المشروعات فى نهاية يونيو المقبل.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، بجانب المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات (المنوفية - الغربية - دمياط)، بتكلفة ٦٠٠ مليون دولار، بتمويل من البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.