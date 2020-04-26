شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 2% فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 1.9 بالمئة في أول شهرين من العام إلى 406.5 مليون دينار (573.3 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد. كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت في نهاية فبراير 2019 نحو 399.1 مليون دينار. يستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

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