شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الأبيض: قرار الحكومة بفتح التراخيص للسيارات الزيرو أعاد الحياة للسوق مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن الأبيض، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة أن قرار الحكومة بفتح التراخيص أمام السيارات الجديدة "الزيرو" أعاد الحياة مرة أخرى لسوق السيارات بعدما شهد حالة من الركود التام خلال الشهر الجاري، مشيرا إلي عودة المبيعات لطبيعتها ستحتاج لبعض الوقت نظرا لأن فترة التوقف الأخيرة أدت تراجع الطلب بنسبة زادت عن 85%.

وأشار الأبيض في تصريح لليوم السابع إلى أن قرار فتح التراخيص للسيارات الجديدة سيخدم البنوك من خلال التسهيلات والقروض التي تقدمها للسيارات الجديدة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي ترتبط بتجارة السيارات، مضيفا أن مستقبل سوق السيارات في مصر مرتبط بالسوق العالمي وعودة المصانع للإنتاج مرة أخرى وهو ما تم في عدد من المصانع الأوروبية والصينية التي عادت للإنتاج ولكن بكميات قليلة مقارنة بإنتاجها السنوى، حيث أغلب تلك المصانع أنها لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

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وأوضح الأبيض أن ما يثار عن بدء تعاقد بعض التجار والتوكيلات على دفعات سيارات موديل 2021 ليس صحيحا نظرا لان التوكيلات مازالت تنتظر ما ستسفر عنه أزمة كورونا وأيضا المصانع مازالت تبحث عن آليات العمل الجديدة وهل يمكن أن تعود بكامل طاقتها أم لا.