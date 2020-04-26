شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات..و"الكويتية البحرين" تشطب اختيارياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعات قيادية.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.08% رابحاً 50.900 نقطة ليصل إلى مستوى 4734.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.29% رابحاً 65.740 نقطة ليصل إلى مستوى 5090.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.45% رابحاً 18.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4036.57 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.55%، رابحاً 21.990 نقطة ليصل إلى مستوى 3994.86 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 48.5 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار كويتى عبر 2624 صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.35%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "شركة معادن للصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة رمال بنسبة 4.86%، ثم شركة بورتلاند كويت بنسبة 4.71%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، عن موافقة مجلس مفوضى هيئة أسواق المال على طلب الشركة بالانسحاب الاختيارى من بورصة الكويت للأوراق المالية، وحددت تاريخ الانسحاب يوم الاثنين الموافق 27 إبريل الجارى.