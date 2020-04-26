شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.96% ليصل إلى مستوى 1585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 11948 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 3905 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة يوم الخميس الماضى، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى العربية لحليج الأقطان، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقارى، 2000 سهم، 384 سهم، على التوالى.

واشترت أيضا شركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 5 آلاف سهم، 385 ألف سهم على التوالى، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 10 آلاف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وهم حديد عز، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، دايس للملابس الجاهزة، العربية لحليج الأقطان، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس، جى بى اوتو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بلتون المالية القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادى للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، سيدى كرير للبتروكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.